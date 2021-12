A la Une . Il mord le sexe de sa compagne devant les enfants

Un Saint-Leusien est passé en comparution immédiate pour des violences répétées sur sa compagne depuis plusieurs mois. Malgré une audience déjà programmée l’année prochaine, il a de nouveau agressé sa compagne autour de Noël. Les enfants sont allés jusqu’à enregistrer l’épisode de violence sur la demande de l’ancienne compagne du prévenu. Surtout, la personnalité du prévenu a eu le don de surprendre les magistrats par des explications inattendues. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 08:30

"Aux yeux de la justice, tu es un monstre", lance la mère à son fils Pierre-Yves* en attendant le délibéré. Un état de fait qui était visiblement déjà le cas dans les siens. Elle avait pourtant prévenu Érica*, la victime, de ne pas rester avec son fils, car il est "possessif, jaloux et même dangereux avec les femmes".



Malheureusement, comme l'a rappelé la procureure Caroline Calbo en début de séance, sortir d’une emprise est difficile. C’est donc une femme terrorisée, en culotte et t-shirt, que les gendarmes ont découverte à Saint-Leu le 26 décembre dernier. Elle présente également de nombreuses griffures sur le visage et le dos.



Elle vient d’être tabassée par Pierre-Yves. L’objet de son courroux : elle ne voulait pas se laver. Ce refus d’hygiène, très probablement préalable à un rapport sexuel « peu » consenti, a provoqué la fureur de Pierre-Yves. Il a "ce regard de possédé" comme chaque fois qu’il a bu. Le rapport médico-légal émet même l’hypothèse d’une tentative de strangulation, mais non certifiée.



"Utiliser les enfants contre leur père, c’est de la mesquinerie"



Surtout, tout s’est passé devant les deux enfants de Pierre-Yves. Enfin plus exactement les deux enfants de son ex-compagne, dont un seul est de lui. Les enfants ont eu la consigne d’enregistrer avec le téléphone si leur père devenait violent. Ce qu’ils ont fait.



"C’est de la mesquinerie, il faut le dire. Utiliser des enfants contre leur père, la société va vraiment mal", explique Pierre-Yves à la barre devant des magistrats médusés par cette réponse. "Mesquinerie? Ce sont des violences commis devant eux. Ils ont peur de vous, ils veulent se protéger", lui répond directement la procureure Caroline Calbo.



Car c’est loin d’être la première fois que les enfants assistent à des scènes de violences. Initialement, Pierre-Yves devait être jugé l’année prochaine pour des violences sur sa compagne entre juillet et novembre.



La faute au gouvernement et à Jérôme Cahuzac



C’est justement le 26 novembre que la situation a dépassé les limites de l’entendement. Ce jour-là, Pierre-Yves va mordre le sexe d’Érica. En raison de la douleur, la jeune femme va taper son agresseur au point de se casser un os de la main. Le tout devant les enfants. C’est cet épisode qui va déclencher la première procédure.



Pour se défendre, Pierre-Yves va remettre en cause la justice en nommant les mensonges de l’exécutif ou de Jérôme Cahuzac qui ne sont jamais condamnés. Il va même jusqu’à dire qu’il a un problème neuropsychologique lié à l’époque de sa naissance, sans expliquer le pourquoi du comment.



Me Guillaume Darrioumerle, qui représente la compagne, l’ex-compagne et les enfants, relate ce qu’a subi Erica au quotidien. Il explique que les violences étaient commises une à deux fois par semaine. SI la victime ne voulait pas avoir de rapport sexuel dès le matin, "cela devenait l’enfer toute la journée". L’avocat va même préciser qu’il imposait des rapports alors que la jeune femme était en pleurs.



Pour cette raison, il demande de retirer l’autorité parentale à Pierre-Yves. Une demande à laquelle abonde la procureure dans ses réquisitions. "Ce n’est jamais de la faute de Monsieur. C’est la faute de l’exécutif, de Cahuzac, mais jamais de lui" , souligne la procureure de la République. Elle requiert donc une peine de 4 ans de prison, dont deux avec sursis.



"Il est le pur produit de la société"



Lors de sa plaidoirie, Me Alain Le Bras, qui assure la défense de Pierre-Yves, va placer le débat sur la nouvelle génération qui ne sait pas communiquer autrement que sur les réseaux sociaux. "On ne naît pas violent, on le devient. La nouvelle génération est incapable de communiquer directement et incapable d’échanger naturellement. Il est le pur produit de la société, de nos erreurs. Donc, nous en portons les fruits" explique-t-il.



Des mots qui n’ont pas convaincu le juge Guillaume Lefeuvre qui a jugé Pierre-Yves coupable et l'a condamné à 30 mois de prison, dont 15 avec sursis. Il a également interdiction d’approcher les victimes et devra également les indemniser à hauteur de 3000 euros.



*Prénoms d'emprunt



