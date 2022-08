A la Une .. Il met en vente deux pots de moutarde à 6.000 euros et se fait détruire par les internautes

La blague a de quoi faire sourire - ou pas - dans ce contexte de pénurie. Comme rapporté par France Bleu Hérault, un habitant de la Calmette (Gard) a en effet mis en vente sur son compte Facebook deux pots de moutarde de 850 grammes pour une valeur de 6.000 euros. S'il a reçu quelques messages amusés, cet internaute a également eu droit à quelques insultes... Par NP - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 10:59





Pour rappel, et en raison de la sécheresse et des incendies au Canada, la récolte de graines de moutarde a été particulièrement mauvaise entraînant de facto une pénurie de pots de moutarde inédite en France. Un manque qui a poussé certains distributeurs à vendre ces pots à prix d'or, d'où la blague faite par ce Gardois qui n'a jamais eu l'intention de les vendre explique-t-il auprès de "Je ne suis pas là pour rigoler, je sais qu'il y en a qui sont tristes de ne pas avoir de la moutarde, je vous propose d'égayer votre vie avec cette offre magnifique. Certes, le prix est un peu élevé mais faut bien vivre. Bisous", écrit-il dans son annonce, assurant avoir déjà refusé "une Clio de 1990".Pour rappel, et en raison de la sécheresse et des incendies au Canada, la récolte de graines de moutarde a été particulièrement mauvaise entraînant de facto une pénurie de pots de moutarde inédite en France. Un manque qui a poussé certains distributeurs à vendre ces pots à prix d'or, d'où la blague faite par ce Gardois qui n'a jamais eu l'intention de les vendre explique-t-il auprès de France Bleu Hérault . L'idée lui est venue après avoir vu plusieurs annonces proposant à la vente des pots de moutarde déjà entamés.





Et le prix des bouteilles d'huile à 2000 euros Si la plupart des internautes ont répondu avec humour à son annonce, certains n'hésitant pas à donner leurs enfants contre ces pots de moutarde, d'autres ont pris cette annonce au premier degré et n'ont pas hésité à insulter outrageusement le vendeur de moutarde. "Quand j'explique que c'est une blague certains finissent par s'excuser", indique-t-il à France Bleu Hérault, assurant pour conclure qu'il comptait bien garder ces pots de moutarde pour sa consommation personnelle.Et le prix des bouteilles d'huile à 2000 euros sur le Marketplace local , on en parle ?