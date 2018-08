Il menace sa compagne avec une hache: Direction la prison

"Mi sa coupe out tête". Un homme d'une quarantaine d'années était jugé ce mardi par le tribunal de Saint-Pierre pour avoir menacé sa compagne avec une hache, rapporte le journal de l'île.



Les faits remontent au mois de mai dernier, alors que l'individu était alcoolisé. Si sa concubine avait pu esquiver l'arme, sa fille de 17 ans avait reçu un coup de manche en tentant de s'interposer. Après son coup de colère, le quadragénaire avait fini par quitter les lieux et tenté de semer les gendarmes, avant d'être interpellé le lendemain.



Rappelant le casier judiciaire extrêmement chargé de l'individu, le tribunal a décidé de le condamner à un an de prison ferme avec mandat de dépôt, ainsi qu'à la révocation d'un sursis de 12 mois.