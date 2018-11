Ensuite, pour retrouver la demi part supplémentaire aux impôts car étant handicapée, soit on comptabilise une demi-part pour les enfants soit pour le handicap. Du coup, de 2 parts on passe à une part 1/2. De ce fait, le quotient familial augment et on perd tous nos droits.



Les autres revendications, je les ai déjà entendues sauf celle-ci. Alors que depuis 2014, j'ai souvent attiré l'attention de certains députés sur cet état de fait.



Il faut augmenter le pouvoir d'achat car ce qui est fabriqué ici est cher, les artisans, etc...



D'autant que la majoration pour enfants imposable a rapporté des millions d'euros au gouvernement.

Je suis retraitée, femme seule ayant eu 4 enfants.Depuis 2014, nous sommes obligés de déclarer la majoration pour enfants aux impôts.Inadmissible puisque nous avons pris pour certains des années sabatiques pour les élever jusqu'à l'âge scolaire et difficulté à réintégrer nos fonctions et nos enfants maintenant travaillent, cotisent.Du coup j'ai perdu 50 euros d'allocation logement, ma retraite est de 1.100 euros par mois, loyer 680, mutuelle 98 et le reste.Du coup, il me reste 60 euros pour manger, donc un repas par jour.