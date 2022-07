A la Une . Il lui explose l’œil d’un revers de main : "J’ai peut-être un peu trop appuyé"

Le 15 juillet dernier, aux alentours de 22 heures, une victime de violences se rend à la gendarmerie de Saint-Benoit afin de porter plainte à l’encontre son conjoint. Il doit répondre de ses actes ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par Lola Sautron - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 10:39

Comme l’indique la victime, son conjoint serait rentré aux alentours de 20h au domicile. Une dispute éclate, puis sur le coup de la colère, il lui porte un violent coup au visage d'un revers de main. Elle quitte son domicile pour aller déposer plainte à la gendarmerie de Saint-Benoit. Blessée, la victime se retrouve avec un hématome et une fracture au niveau de l’œil. Elle aura une ITT de 5 jours. Il est 2 heures du matin lorsque les gendarmes interviennent au domicile de madame et interpellent le conjoint violent qui est resté sur place.

Très énervé à l’encontre de la victime, il refuse d’effectuer un test d’alcoolémie et balance aux militaires : "J’en ai rien à f**tre, j’étais pas sous l’emprise de l’alcool".



Devant le tribunal, Loïc T., 34 ans, a une version différente de sa compagne. Il déclare être rentré au domicile vers 20 heures et, alors qu’il voulait ressortir, une dispute éclate. Voulant attirer son attention, la victime se saisit d’un couteau et se mutile l’avant-bras. Voulant la stopper, le prévenu lui assène un revers de main. "Je lui ai mis une claque sans intention de la blesser, j’ai peut-être un peu trop appuyé, c’était pour qu’elle se calme", explique-t-il au président.

Ce n’est apparemment pas la première fois qu’elle porte plainte contre son conjoint pour violences. En effet, le 10 septembre 2020, elle a déjà fait état auprès des gendarmes de violences subies, dont il doit répondre également aujourd’hui. Cependant, en avril 2022, le couple est condamné pour violences réciproques. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme et sa compagne à 4 mois de prison.



"Il a un lourd casier certes, mais il n’a rien fait entre 2007 et 2020", rétorque la défense. "Ce dossier offre de quoi nuancer les faits car en avril 2022 il y a des violences réciproques pour lesquelles madame a écopé de 4 mois de prison", plaide la défense qui demande une peine assortie du sursis probatoire, indiquant que son client est inséré. Après délibération, le tribunal condamne le prévenu à la peine de 12 mois de prison et ordonne le maintien en détention. Il lui est fait interdiction de s’approcher du domicile de la victime pendant 3 ans.



"Ici, on en a assez des violences, ici on a quand même le pompon même s'il y en a sans doute ailleurs", tonne la partie civile à l’encontre de Loïc T. "Les VIF (Violences Intra Familiales) sont au centre de nos préoccupations ! Dans la nuit de vendredi à samedi, de 22h à 3h il y avait pas moins de 8 gardes à vue pour des VIF", enfonce la procureure. "Ses explications sont atterrantes, selon lui, c’est la faute de madame. Il n’y a aucune justification entendable de frapper sa compagne, c’est une relation toxique dont elle porte les stigmates sur le visage. Pour lui, une fois encore c’est normal", ajoute le parquet qui requiert 18 mois de prison et le maintien en détention.