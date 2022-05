A la Une . Il lui assène des coups de cutter dans le dos et vole son scooter

Un jeune majeur avait à répondre de faits de violences avec arme en récidive et en réunion dans le cadre de la comparution immédiate ce lundi. Il a asséné deux coups de cutter dans le dos d'un homme qui était en train de se faire agresser. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 11:09

Les faits se sont déroulés dans un bar de la Possession le 29 avril dernier. Un homme discute avec des gars et leur offre un verre. Alors qu'il refuse de leur repayer une deuxième tournée, il se fait agresser. Alors que la bagarre commence dans le bar et se poursuit à l'extérieur, l'homme agressé sent deux piques dans le dos.



Fort heureusement, son petit frère arrive et stoppe l'agresseur qui s'enfuit, en plus, avec le scooteur de la victime, son portable, sa veste et 160€. Il est formellement identifié par le frère. Les gendarmes l'interpellent et ne retrouvent que le téléphone de la victime à son domicile. Il est placé en garde à vue puis présenté en comparution immédiate compte tenu de la gravité des faits.

Le prévenu reste muet à la barre



Les deux hommes ne se connaissent pas. "Ils allaient me frapper, j'ai pas laissé le temps. J'ai sorti un cutter et je me suis défendu", dira le prévenu en garde à vue mais qui ne prononcera pas un mot à la barre. "Le jeune homme, je ne le connais même pas. Il m'a mis deux coups de cutter dans le dos. Heureusement qu'il y avait mon petit frère", témoigne la victime devant le tribunal. Pour le parquet, "c'est une soirée qui tourne mal. Il prend des coups de nombreuses personnes, il a eu de la chance. La version du prévenu n'est pas compatible avec le certificat médical. Ce sont des violences gratuites. 3 coups dans le dos, c'est inacceptable", tance la procureure qui requiert 18 mois de prison dont 6 assortis d'un sursis probatoire, le maintien en détention et 105 heures de TIG.



"Il est important de le sortir de cette délinquance" répond la défense, pas aidée par le mutisme de son client. Le tribunal condamne le jeune homme à 2 ans de prison dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire. La présidente émet un mandat de dépôt à son encontre.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur