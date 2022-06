A la Une . Il livre du cannabis à celui dont il vient de voler le scooter

Un Toulousain de 17 ans a été interpellé pour abus de confiance et trafic de stupéfiants. Il avait volé un scooter durant la journée, mais sa victime lui a tendu un piège. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 07:39

Tel est pris qui croyait prendre. Un Toulousain de 23 ans a mis en vente son scooter sur le site leboncoin. Vendredi dernier, il a un rendez-vous avec un acheteur potentiel. Ce dernier demande au vendeur s’il peut essayer le deux-roues et en profite pour prendre la poudre d’escampette.



Réalisant ce qu’il se passe, le vendeur tente de contacter l’acheteur, mais celui-ci ne répond pas. Le Toulousain rentre chez lui et tente de retrouver l’arnaqueur sur les réseaux sociaux grâce à son numéro de téléphone. Il découvre alors que le voleur est en fait un vendeur de drogue qui propose un service de livraison dans la ville.



La victime va alors prendre rendez-vous pour une commande de stupéfiants tout en prévenant la police. Vers 3h du matin, un livreur de 17 ans arrive, mais il ne s’agit pas de l’arnaqueur. Le Toulousain rappelle le dealer en lui affirmant que personne n’est venu lui livrer la drogue.



Une heure plus tard, le dealer arrive sur le lieu de rendez-vous au guidon du scooter volé. Il est alors interpellé par la police pour trafic de stupéfiants et abus de confiance. L’intermédiaire a également été interpellé et sera jugé devant le tribunal pour mineur.



