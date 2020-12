A la Une . Il lance un appel à témoins pour retrouver sa grand-mère réunionnaise

Né aux Comores, Soulaimana Adinani lance un appel à témoins pour retrouver sa grand-mère maternelle, née à La Réunion. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 06:58 | Lu 242 fois

Soulaimana Adinani est à la recherche de sa grand-mère maternelle. "Ma mère est née à La Réunion en 1972 d’une mère réunionnaise. À l’âge de 3 ou 4 ans, mon grand-père l’a ramenée aux Comores. Je ne sais pas s'il avait l'autorisation de ma grand-mère", explique-t-il. "Depuis, ma mère n’a jamais revu sa mère, elle ne connaît même pas son visage".



"Après le décès de mon grand-père on a pu retrouver le carnet de naissance de ma mère et se procurer son acte de naissance ainsi que celui de ma grand-mère", précise celui qui est né aux Comores et vit aujourd'hui à Paris. C'est à la demande de sa mère, résidant toujours aux Comores, qu'il a entamé les démarches pour la retrouver. "Je le fais aussi pour moi, c'est un membre de ma famille", concède-t-il.



Voici les informations qui pourraient être utiles à sa recherche et que nous pouvons divulguer : née le 29 novembre 1935 à La Rivière Saint-Louis, sa grand-mère a donné naissance à une fille née à Saint-Benoit le 16 février 1972. Soulaimana Adinani invite tout personne ayant des informations à le contacter par téléphone au 0749412939 ou par email sur papaimraane@hotmail.com.



