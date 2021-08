A la Une . Il la mord au nez, lui casse une dent qu'elle avale et finit en prison

Une fois encore, des violences conjugales étaient au menu de l'audience de comparution immédiate, avec comme souvent, un scénario sur fond d'alcool et de jalousie. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 09:28

Tout est toujours une question de point de vue. Judex A., 28 ans, estime qu'il est en couple ; sa "compagne" (et victime de l'audience) le considère comme un "plan sexe régulier". Pour autant, ils ont leurs petites habitudes. Ils se retrouvent à l'hôtel avec de l'alcool pour batifoler.



Leur première escapade, le 16 et 17 juin dernier dans un petit hôtel de l'ouest, finit en bagarre. En guise de déclaration d'affection, il lui mord le nez et elle se blesse légèrement sur le couteau qu'il a en main. Elle ne dépose pas plainte mais les forces de l'ordre se déplacent. Il est contrôlé à 1,22 g/l d'alcool dans le sang et elle à 1,14 g/l. Il sera convoqué au tribunal plus tard.



Le 7 juin dernier, les deux tourtereaux se donnent rendez-vous dans un hôtel de Saint-Denis pour une petite escapade. Elle ramène deux bouteilles d'alcool et ils s'apprêtent à passer une bonne soirée. Ils ont déjà bien bu lorsque n'ayant pas de téléphone, il lui demande le sien pour commander à manger, ce qu'elle refuse de faire. Pensant qu'elle a quelque chose à cacher, il sort de ses gonds.



La jeune femme perd une dent sur pivot et l'avale



Il fracasse un verre sur le miroir de la chambre, éclate une bouteille au sol et pour couronner le tout, lui balance une gifle avec la paume de la main et tente de l'étrangler. Le coup est si violent que la jeune femme perd une dent sur pivot qu'elle ne peut éviter d'avaler. Elle parvient à se sortir de ses griffes, le gérant appelle la police alors qu'elle se réfugie dans une autre chambre. Cette fois c'en est trop, elle dépose plainte.



"Il la mord au nez, ce qui est un acte assez rare et choquant"



Il est interpellé et contrôlé à 1,28 g/l d'alcool dans le sang. Blessé au pied par les débris de verre, il se montre virulent avec les pompiers et la police. "Ce sont deux faits successifs alors qu'il est déjà convoqué pour les mêmes faits, et encore sur fond d'alcool. Il est intolérable qu'il lève la main sur madame. Il la mord au nez, ce qui est un acte assez rare et choquant. L'étranglement est un geste particulièrement grave, il faut protéger madame. Je vous demande une peine de 1 an de prison dont 6 mois de sursis probatoire avec des obligations de soins, de travail et des interdictions de contact et de paraitre au domicile de la victime. Je vous demande également de prononcer un mandat de dépôt à son encontre", requiert la procureure de la République.



"Mon client a reconnu les faits et n'a qu'une mention à son casier, je vous demande de ne pas prononcer de mandat de dépôt. Il y a une possibilité d'insertion s'il passe par le juge d'application des peines. Une peine mixte est appropriée car il faut protéger la victime. À mon sens, un travail d'interêt général lui serait bénéfique", plaide la défense.



Le tribunal reconnait le jeune homme coupable et suit intégralement les réquisitions du parquet.



