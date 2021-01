A la Une . Il la menace de lui couper la tête à la tronçonneuse : 4 ans de prison

Un homme de 27 ans comparaissait ce vendredi dans le cadre de la comparution immédiate pour des faits de violences habituelles sur sa compagne. C'est la mère de la victime qui, excédée par les coups subis par sa fille, a déposé plainte. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 23:08 | Lu 227 fois

"Chaque fois que sa mère prend des nouvelles, c'est elle qui ramasse derrière". Voilà en substance le résumé de cette énième affaire de violences conjugales.



Alex S. est bien connu des services du tribunal. En 2018, il est condamné à 5 ans de prison par la cour d'appel de Saint-Denis pour des violences. Pourtant, en 2018, il profite d'une libération conditionnelle et se retrouve sous surveillance électronique. Le revoilà devant le tribunal ce vendredi. Visiblement coutumier des faits, il reconnait même des violences lors des parloirs en prison.



Entre les coups, il se fend souvent d'insultes dégradantes et de menaces en tout genre. Il la menace par exemple d'acheter une tronçonneuse pour la découper, lui couper la tête puis appeler sa mère et la tuer elle aussi. On ne peut qu'imaginer dans quel état de stress la pauvre femme se trouvait en permanence. La victime indiquera même que du 2 au 13 janvier, elle a subi des violences quotidiennes : "Il m'a frappé tous les jours", dit-elle aux enquêteurs. "J'ai entendu papa frapper maman, elle criait", dira l'aîné des enfants.



"Elle vit un enfer depuis des années ! elle doit son salut à sa mère"



"Je ne frappe pas les enfants, les hommes et ma femme si", répond le prévenu au président en tentant de minimiser les faits. "Je ne sais pas comment vivent ces gens-là", lâche le président, sans doute excédé par le prévenu qui ne semble pas prendre la mesure de la gravité des faits. Pour la partie civile : "Elle vit un enfer depuis des années ! elle doit son salut à sa mère. Ce sont des violences quotidiennes, physiques et verbales. Il y a une volonté d'humilier. Elle a très peur qu'il ressorte libre d'ici. Elle attend dehors, elle m'a demandé de l'informer pour pouvoir fuir car elle a très peur des conséquences".



"Il y a deux personnes devant vous ! Le calme ici et celui de la procédure qui est violent et ne travaille pas. Sa seule justification, c'est qu'il essaye d'élever les gamins. Ce sont des violences gravissimes et inadmissibles ! Je vous demande une peine de 4 ans de prison assortis d'un mandat de dépôt", requiert le parquet.



"Il a eu un parcours de vie accidenté avec un petit père violent. Il est dépourvu de repères qui lui auraient évité un passage à l'acte", plaide la défense.



Alex S. est déclaré coupable et condamné à la peine de 4 ans de prison, une révocation de 6 mois d'un sursis précédent. Il dormira ce soir en détention.



