Il joue à cache-cache avec la police et passe par la case prison

Fréderic B., 48 ans, roule à vive allure sur les routes du Port. De dépassements dangereux en refus d'obtempérer, il finit par percuter un talus qui met fin à sa fuite. Toujours poursuivi par la police, il se sauve en courant. Bien mal lui en a pris. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 10:00

Le 27 novembre dernier, il est 21 heures lorsque les policiers voient passer un véhicule à vive allure. Deux-tons, gyrophare, rien n'y fait, il ne s'arrête pas. C'est un talus qui a raison de sa fuite en avant. Il sort de son véhicule et se sauve pour finir par se cacher sous une voiture. La partie de cache-cache se termine par son interpellation et son placement en garde à vue. Il est contrôlé à 1,37 g/l d'alcool dans le sang. Il explique son état en raison de ses problèmes financiers. Outre la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il cumule une conduite sous stupéfiants, sans permis et sans assurance. Etant sans domicile fixe, sa voiture lui servait pour dormir.



Le prévenu fait état de 14 mentions à son casier dont la dernière date de 2017. "C'est un délinquant routier", fustige le parquet. "Il a eu une conduite dangereuse et a fait prendre des risques aux usagers par son comportement. Ensuite, il s'échappe par un parc et se cache sous une voiture. Les faits sont graves, je vous demande une peine de 12 mois de prison dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire ainsi que le maintien en détention", conclut la procureure. "C'est une sanction importante pour quelqu'un qui a été broyé par la vie", plaide la défense.



Le prévenu écope finalement d'un an de prison dont 6 mois de sursis probatoire avec maintien en détention.



