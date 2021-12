La grande Une Il ingère des capsules de cocaïne et tente de passer le poste douanier de Gillot

Une nouvelle mule a été prise dans les filets de la douane à sa descente d'avion à l'aéroport Roland Garros. Contrairement à toute la longue série de prises opérées par les douaniers ces derniers mois, il s'agissait cette fois-ci d'un homme. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 15:33

Samuel B., 20 ans, a été arrêté le 23 novembre à sa descente d’avion en provenance de Paris. Il était ce vendredi 3 décembre jugé dans le cadre de la comparution immédiate au palais de justice de Champ Fleuri.



D’emblée, le jeune Dionysien a demandé un délai pour préparer sa défense. Selon les premiers éléments, il aurait été interpellé dans la rue et on lui aurait proposé de faire la mule entre l'Hexagone et La Réunion.



C'est ainsi que le vingtenaire s'est retrouvé à transporter 225 grammes de cocaïne dissimulés dans des ovules à ingérer. L’un se trouvait dans la poche de son pantalon, vite repéré par un douanier.



Le jeune homme n'a donné aucun élément permettant de remonter aux personnes qui l’ont contacté. La quantité de marchandise représente entre 27.000 et 33.800 euros à la revente.



Sans emploi actuellement, le prévenu a indiqué qu'il préférait rester en détention par peur des pressions. Hospitalisé à Bellepierre avant sa garde à vue car il ne parvenait pas à expulser les ovules, il aurait à ce moment-là fait une mauvaise rencontre et en serait terrorisé.



Sans surprise, le représentant de la société a requis le maintien en détention jusqu’à la date de son futur procès. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi l’avis du parquet et a renvoyé l’audience au 22 décembre.