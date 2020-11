A la Une . Il grille un stop et finit en détention

Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 07:41

Dans l’après-midi de vendredi, de 15h à 18h, une opération ayant pour thématique les fautes de comportements et les incivilités routières a été menée par les motocyclistes des brigades de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis, appuyés par les réservistes de l’EDSR, sur les secteurs de Saint-Gilles et Saint-Paul.



Un automobiliste a été intercepté suite au franchissement dangereux d’un stop. "Présentant un titre de conduite grossièrement falsifié, il s’est rapidement avéré que l’automobiliste n’était pas titulaire d’un permis de conduire, que son véhicule n’était assuré et que la situation administrative du véhicule n’était pas conforme", rapporte la gendarmerie.



Soumis aux dépistages, l'individu s'est aussi révélé positif à l’alcool et aux stupéfiants. Le chauffard se trouvait en outre en situation de récidive. Placé en garde à vue, puis présenté devant les magistrats, le prévenu a été immédiatement conduit en détention pour une durée de 8 mois. Son véhicule, immobilisé et placé en fourrière, fait l’objet d’une saisie judiciaire. Il sera détruit.



"Au cours de ce service, 61 véhicules ont été interceptés et contrôlés", précise la gendarmerie. "22 infractions ont été relevées, dont 10 vitesses ou régimes moteur excessifs, 3 émissions de fumées polluantes, 3 échappements modifiés ou non homologués, 5 défauts d’équipement conforme sur deux-roues et 1 défaut d’assurance".



13 permis retirés



De nombreuses autres opérations de lutter contre l'insécurité routière ont été menées ce weekend sur les axes routiers du département. Au total, 18 services ont été réalisés.



141 infractions ont été relevées, dont 5 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 8 conduites sous stupéfiants, et 84 excès de vitesse. Trois conduites sans permis, 7 usages du téléphone au volant, 3 refus de priorité et 12 nuisances et pollutions également.



Quatre véhicules ont été immobilisés et treize permis retirés.





