A la Une . Il fume un joint devant les gendarmes, ils saisissent 42 pieds de zamal chez lui

Lors d'une patrouille à Piton Sainte-Rose, les militaires ont croisé la route d'un fumeur de cannabis. Ils ont par la suite fouillé son domicile et y ont trouvé des dizaines de plants. Une information Zinfos974. Par Régis Labrousse et Baradi Siva - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 19:19 | Lu 6079 fois

Les gendarmes de la brigade de Sainte-Rose étaient en patrouille sur Piton Sainte-Rose ce mardi après-midi lorsqu'ils sont tombés vers 16 heures sur un homme torse-nu qui fumait une cigarette artisanale. Les militaires lui demandent alors s'il s'agit de stupéfiants et le fumeur répond à l'affirmative.



Les gendarmes voient alors qu'un pied de zamal dépasse du mur qui entoure la maison du promeneur. Ils se rendent sur place et y découvrent 42 pieds de zamal et 500 grammes d'herbe séchée.



L'habitant de Piton Sainte-Rose reconnaît avoir planté lui-même les pieds de cannabis mais assure qu'il ne cultive que pour sa consommation personnelle.