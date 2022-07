A la Une .. Il fuit les gendarmes au guidon d'un deux-roues volé et avec une jeune passagère à l'arrière

L'Escadron départemental de la sécurité routière fait le point sur de nouvelles opérations de prévention sur les axes de circulation de La Réunion. Par NP - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 13:24

Le jeudi 21 juillet 2022, les motocyclistes de l'E.D.S.R appuyés par les gendarmes de la brigade de Ste-Suzanne et des policiers municipaux de St-Paul ont réalisé des contrôles des mobilités sur le secteur de Ste-Suzanne et de Ste Gilles-les-Bains.



24 infractions ont été constatées dont 1 défaut permis de conduire, 4 défauts d'assurance, 2 sens interdit, 1 refus de priorité, 3 conduites avec téléphone, 6 défauts équipements pilote ou conducteur, 2 nuisances sonores.





Carton rouge : Le pilote d'une motocyclette a commis un refus d'obtempérer alors qu'il transportait une jeune passagère. Interpellé, quelques instants plus tard, les investigations ont permis de constater que le deux-roues était volé. L'individu a été placé immédiatement en garde à vue.





Contrôles sur les lieux d'un accident mortel un mois plus tard



Suite à l’accident mortel survenu le 10 juin 2022 à 08 heures 00, sur la Rd.12 "Montée de Colimaçons" commune de St-Leu où un cycliste a perdu la vie, percuté par un véhicule léger, une opération "Retour sur les lieux du drame" a été menée par les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Paul, appuyés par les gendarmes de la communauté de brigades de St-Leu, ce vendredi matin.



Le but de cette action, était de contrôler les infractions à la vitesse et les distracteurs de conduite.



En 2 heures de contrôle, 15 infractions génératrices d'accidents et au port des équipements de sécurité ont été constatées, parmi lesquelles 8 conduites avec téléphone, 1 dépassement dangereux, 2 non-port de ceinture, 4 défauts d'équipements pilotes deux-roues.