Il frappe un surveillant pénitentiaire : 7 mois de prison supplémentaires pour l'ancien champion de boxe

Il ne lui restait plus qu’une semaine pour retrouvrer la liberté. Un détenu a été jugé hier devant le tribunal de Champ Fleuri pour avoir agressé un surveillant pénitentiaire vendredi dernier, indique Clicanoo.



L’individu de 24 ans a profité de la promenade pour tenter de récupérer un colis de zamal et cachets lancé derrière la clôture. Le détenu a été stoppé dans son élan par les surveillants qui lui ont demandé immédiatement de descendre de la grille qu’il avait commencé à gravir.



C’est au moment de son transfert au quartier disciplinaire, que le jeune homme, vexé, s’en est pris à l’un des agents. Insultes et coup de poing. 3 jours d’ITT sont prononcés.



Le détenu, ancien champion de boxe, connu pour violences conjugales mais aussi pour des faits de vols ou encore de tentative d’évasion a écopé de 7 mois de prison supplémentaires.