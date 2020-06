Faits-divers Il frappe son voisin qui fait trop de bruit

Par S.M - Publié le Vendredi 19 Juin 2020

Le 31 mai dernier, ce jeune homme de 25 ans, passablement énervé par le boucan que fait son voisin, frappe à sa porte pour qu'il cesse le bruit. Le voisin bruyant ne l'entend pas de cette oreille, et ne se montre guère coopératif, faisant sortir le prévenu de ses gonds.



Le jeune homme assène un coup de poing au faiseur de tapage, puis lui sort son pistolet à billes. L'homme aux oreilles et aux nerfs sensibles a reconnu les faits hier et sera jugé selon la procédure de plaider coupable, rapporte le Quotidien.