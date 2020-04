A la Une . Il frappe son bébé pour un biberon Un homme est passé devant le tribunal de Saint-Pierre pour violences sur son fils de 2 ans et sa compagne. Il n’a pas supporté que l’enfant demande à nouveau un biberon.





Un homme a été présenté au tribunal de Saint-Pierre jeudi dernier pour violences sur son fils âgé de 2 ans et sa compagne. Julien B. N’aurait pas supporté que son fils lui demande un biberon pour la troisième fois de la matinée ce qui a provoqué cet excès de violences.



Pour sa défense, le Tamponnais a assuré que c’était la première fois qu’il levait la main sur son fils. Avec aplomb, il assure au tribunal que généralement, il ne faisait que le menacer avec sa savate ou le privait de YouTube dont l’enfant serait accro.



Déjà condamné pour des violences sur sa compagne dans le passé, le prévenu assure qu’il n’est pas un homme violent et que cette première agression était involontaire. Il a été condamné à huit mois de prison dont six assortit d’un sursis et mise à l’épreuve.



Surprenant jusqu’au bout, Julien C. a conclu qu’il était préférable de rompre le lien avec sa femme et ses enfants puisque "ça va toujours se finir au tribunal" relate le Quotidien. Nicolas Payet Lu 422 fois







