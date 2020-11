A la Une . Il fracture le visage d'un homme de 63 ans à coups de poing et de pied, 40 jours d'ITT

Un jeune homme était jugé ce mercredi dans le cadre de la comparution immédiate pour des faits de violences ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, en l'occurence 40 jours... Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 4 Novembre 2020 à 22:10 | Lu 341 fois

Gaetan B., 21 ans, risquait gros ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Les faits remontent au 1er octobre à Saint-Benoit quand il a voulu venger un ami.



Ce jour-là en effet, deux hommes complètement ivres en viennent aux mains. L'un d'eux a 63 ans et menace à plusieurs reprises le second de 48 ans avec un sabre puis un couteau. L'homme de 48 ans est légèrement blessé à l'épaule. Lorsque son dalon, Gaetan B., arrive et voit son ami dans cet état, il voit rouge.



L'homme de 63 ans remonte chez lui lorsque Gaetan B. l'interpelle, de dos, et le retourne. Le jeune de 21 ans lui porte plusieurs coups de poing qui le font tomber au sol. Comme si ce n'était pas assez, il lui décoche un énorme coup de pied au visage. Résultat, le sexagénaire est transporté à l'hôpital de Saint-Benoit puis transféré en urgence pour être opéré au CHU de Bellepierre. La victime des coups présente trois fractures sur la partie gauche du visage - une sur la pommette et deux sur la mandibule - et repart avec une ITT de 40 jours.



"L'alcool et le cannabis, ça fait prendre de mauvaises décisions"



"Je vais faire tout pour que j'arrête de déconner", promet-il à la barre pour sa défense. Pour la procureure de la République, "il fonce sur l'auteur des violences pour lui régler son compte ! Ces faits sont extrêmement graves, régler ses comptes est inadmissible. Je vous demande une peine de 18 mois de prison dont 9 assortis d'un sursis probatoire ainsi qu'un mandat de dépôt". La défense estime que "pour lui c'est l'audience de la dernière chance" et plaide également qu'"il reconnait son erreur mais l'alcool et le cannabis, ça fait prendre de mauvaises décisions".



Le tribunal, qui reconnait Gaetan B. coupable des faits qui lui sont reprochés, le condamne à la peine de 12 mois de prison et révoque un sursis antérieur de 6 mois. Le tribunal prononce le mandat de dépôt qui envoie inévitablement le jeune homme derrière les barreaux pour 18 mois.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité