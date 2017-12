Il fracasse la tête de sa femme contre le bitume : Un an ferme

Un jeune plombier de 28 ans a été condamné hier à de la prison ferme pendant un an, pour avoir frappé sa femme, lors d'une scène d'une incroyable violence, relate le Quotidien. Dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'une fête très alcoolisée, le jeune homme reproche à sa femme de l'avoir trompé avec son frère, ce qui la rend furieuse.



Ils rentrent chez eux, et la dispute dégénère. Il lui cogne la tête contre l'accoudoir du canapé, elle se donne des coups de fourchette dans le torse, il la roue de coups de poing en lui disant de se calmer. Elle court vers la voiture, il la rattrape, et lui frappe la tête contre le bitume à cinq reprises, sous les yeux ébahis d'un voisin qui prévient la police.



Au tribunal, le passé douloureux du jeune homme est évoqué, ainsi que son suivi en addictologie, ainsi que son hospitalisation de six mois en 2016 pour une tentative de suicide. Malgré le contexte difficile, l'homme écope d'un an de prison, et quitte la salle d'audience les menottes aux poignets.