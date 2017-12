Faits-divers Il finit la Fèt Kaf en prison Multirécidiviste, Jérémy a fini la soirée du 20 décembre au poste. Arrêté au guidon d’une moto, sa passagère sans casque et après avoir grillé un feu rouge en état d’ébriété, il passait ce matin devant le juge dans le cadre d’une comparution immédiate.

À seulement 23 ans, Jérémy est déjà bien connu de la justice. "J’ai un lourd passé, mais j’essaie de changer" déclare ce matin le jeune homme à la barre. Hier soir, lors de la Fèt Kaf, il est interpellé au guidon de la moto d’un ami.



"Je voulais seulement faire un tour avec ma copine sur le Barachois à moto"



Il est quatre heures du matin et le jeune homme vient de griller un feu rouge. "Je voulais seulement faire un tour avec ma copine sur le Barachois à moto" déclare Jérémy. Après avoir grillé le feu rouge avec sa passagère sans casque, le jeune homme n’arrête pas le deux-roues. Il est rattrapé par les forces de l’ordre et est contrôlé avec 1,10 mg par litre d’air expiré. Il reconnaîtra avoir enchaîné whisky et vodka.



C’est le "seulement" qui va faire tiquer le Procureur. Car à ce "seulement" vient s’ajouter le casier déjà bien chargé du jeune homme. Vol, vol aggravé, dégradation, conduite sous l’emprise de l’alcool, évasion, conduite sans permis… la liste est longue. "La fèt Kaf ne justifie rien" souligne le Procureur.



"On doit vous neutraliser judiciairement"



"Tout le panel est là, il ne manque que l’escroquerie et des faits criminels…" ironise d’ailleurs le Président.



Pourtant le jeune homme assure "ne plus vouloir remettre les pieds ici". Le juge d’application des peines ne voit pourtant "qu’une contrainte pénale" pour mettre fin au cycle infernal de l’alcoolisation et des délits. "Bien sûr que vous ne voulez pas retourner en prison, mais le risque, vous l’avez encouru et fait encourir à la société. On doit vous neutraliser judiciairement" appuie le Procureur, qui demande quatre mois d’emprisonnement.



Le Tribunal décidera finalement d’aller au-delà de ces réquisitions, avec une peine de six mois de prison ferme, assortie d’un mandat de dépôt. Le jeune homme a pris la direction de la prison à l’issue de sa comparution. Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 11196 fois





