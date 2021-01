A la Une . Il filme une plage recouverte de déchets plastiques au Brésil

Par Aglaë Hoarau - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021

Une vidéo pour éveiller les consciences. Prise le week end dernier, elle montre une quantité déconcertante de déchets jonchant la plage de São Conrado au Brésil. Parmi ces déchets, on peut distinguer des objets tels qu'une tête de poupée en plastique ou encore de vieux ballons de foot qui ont été ramenés par la houle.



Selon une organisation gouvernementale, l’Instituto Mar Urbano, ces déchets proviennent des égouts. Autre supposition, les déchets les plus légers comme les plastiques peuvent tomber dans l’océan Atlantique après un "voyage" par les airs après avoir transité par des décharges à ciel ouvert.



Le problème des déchets est récurent au Brésil puisque le pays est le quatrième producteur mondial de plastique. Tous les ans, ce sont pas moins de 225 millions de tonnes de plastique qui sont produites dans le monde.