Christopher.L est de ces personnes que l'on peut qualifier de "major de promotion". Sorti de prison il y a 15 jours à peine, le voilà devant la même juridiction qu'il l'avait envoyé à Domenjod pour 18 mois le 28 février 2018 pour braquage. Avec 10 mentions à son casier, il revient pour vol dans un local d'habitation, conduite sans permis, refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à la mort et bien sûr, conduite en ayant fait usage de substances.



"Je préfère garder le silence" sera quasiment la seule phrase qu'il prononcera. Vu les circonstances, c'est parfois préférable. En effet, repéré le 13 juillet dernier à Saint-André au volant d'une Clio déclarée volée, il est pris en chasse par la police, accélère avant un passage piéton alors qu'une femme traverse avec sa poussette, finit par percuter un trottoir, s'immobilise et s'enfuit à pied. Interpellé, il est placé en garde à vue.



Si cette affaire avait pu se finir de manière tragique, il est important de retenir que si ce jeune homme de 22 ans n'a pas le permis, il déclare tout de même lors de son audition : "J'ai appris à conduire tout seul depuis l'âge de 13 ans, je connais le code de la route par coeur !" "Réel talent vous avez ! Quand je vois les jeunes qui ratent 5 ou 6 fois leur code", lui fait remarquer le président.



"Refus d'obtempérer, course poursuite, accélère pour passer avant la poussette sur un passage piéton et en plus, il nous ment du début à la fin", déclare la procureure qui requiert une peine de 18 mois de prison avec maintien en détention. Le président, malgré tout le talent qu'il reconnaîtra au jeune homme, le condamne à 2 ans de prison. "Il faut vous mettre hors d'état de nuire" conclut-il.