Ce lundi Thierry Robert, ex député et ex maire, a été convoqué en Gendarmerie pour répondre de « Provocation à la haine raciale » lors de sa prestation audiovisuelle au sujet de l’aide sectorielle accordée par la Région au JIR.



T.R. a été entendu pour ses propos « On est en train de faire une politique de copains coquins……une politique de gros blancs » !

Son système de défense bien fragile : « politique de gros blanc , n’est pas diffamatoire », c’est une expression connue et usitée selon lui…… ! Un gros bémol : cette expression, étymologiquement, a évolué. Si au début de notre histoire, elle s’adressait à la main mise des blancs propriétaires venus de France, histoire oblige, sur l’économie locale, aujourd’hui, elle désigne les magnats de l’Economie réunionnaise, toutes origines confondues. L’emploi de cette expression est diffamatoire, réductrice et insultante. Elle signifie : exploiteurs de la misère péï au détriment des travailleurs. Le communisme n’est pas entièrement mort. ! Ce que TR oublie, c’est qu’il fait partie de ces « gros blancs » ! N’a-t-il pas déclaré ses revenus princiers sur une grande chaine TV métropolitaine ? N’est-il pas exploitant ?



« Gros blanc » est une insulte au même titre que « connard », « macro », et autres, car la liste est loin d’être exhaustive.

Ce qui me gêne, c’est que, ce faisant, TR prend le réunionnais, surtout St Leusien, pour un naïf. Il se trompe, car son ex-électorat est entrain de comprendre la vraie nature de ce sombre personnage.



Il faut virer ce gars là de la scène politique !