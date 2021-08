Courrier des lecteurs Il faut tout un village…

Il faut tout un village pour élever un enfant disent nos amis africains. Ils n’ont pas tout à fait tort. Et puis j’ai grandi, j’ai connu d’autres lieux, d’autres cultures, beaucoup d’autres humains. Mais ce qui m’a le plus appris, c’est ce contact intime avec la nature, la base de tout, le fondement de toute vie sur Terre. Une culture, quelle qu’elle soit, qui ne prendrait pas ses racines dans la nature n’a, à mon sens, ni consistance ni valeur.



Et aujourd’hui, nous en sommes loin de cette nature fondatrice et de ses grands équilibres dont nous ferions bien de nous inspirer. L’effervescence humaine qui cherche, on ne sait quoi, la course folle de certains vers le pouvoir, la passivité des autres, ceux qui subissent, tout cela affolerait, surprendrait n’importe quel observateur un tout petit peu attentif et éclairé. Il faut croire que nous sommes tous aveugles ou que nous avons des œillères. « Plus d’amour, partant plus de joie ». Le grand Jean de LA FONTAINE dont toute l’œuvre exprime, au travers de rapprochements avec la nature, tout ce que les humains ne supporteraient pas d’entendre, avait tout compris. Relisez cette admirable fable : « Les Animaux malades de la Peste » (1). À votre tour vous allez peut-être tout comprendre.



François-Michel MAUGIS





(1) :

Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom)

Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :

On n'en voyait point d'occupés

A chercher le soutien d'une mourante vie ;

Nul mets n'excitait leur envie ;

Ni Loups ni Renards n'épiaient

La douce et l'innocente proie.

Les Tourterelles se fuyaient :

Plus d'amour, partant plus de joie.

Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,

Je crois que le Ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune ;

Que le plus coupable de nous

Se sacrifie aux traits du céleste courroux,

Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents

On fait de pareils dévouements :

Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence

L'état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons

J'ai dévoré force moutons.

Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense :

Même il m'est arrivé quelquefois de manger

Le Berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense

Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :

Car on doit souhaiter selon toute justice

Que le plus coupable périsse.

- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;

Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;

Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,

Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur

En les croquant beaucoup d'honneur.

Et quant au Berger l'on peut dire

Qu'il était digne de tous maux,

Etant de ces gens-là qui sur les animaux

Se font un chimérique empire.

Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir.

On n'osa trop approfondir

Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances,

Les moins pardonnables offenses.

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,

Au dire de chacun, étaient de petits saints.

L'Ane vint à son tour et dit : J'ai souvenance

Qu'en un pré de Moines passant,

La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense

Quelque diable aussi me poussant,

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.

Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.

A ces mots on cria haro sur le baudet. Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue

Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,

Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal.

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.

Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable !

Rien que la mort n'était capable

D'expier son forfait : on le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

