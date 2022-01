A la Une . Il faut remonter à loin pour voir une année débuter sans la moindre tempête tropicale

Météo France fait le point. Au 1er janvier 2022, le bassin océan Indien n’a toujours pas vu de système se former. Il faut remonter à 1998/1999 pour retrouver une situation identique. Par LG - Publié le Dimanche 2 Janvier 2022 à 10:20

Comme anticipé depuis la mi-décembre, l'année 2021 s'est achevée sans formation de la moindre tempête tropicale sur le bassin, annonce Météo France en cé début d’année.



Depuis le début de la couverture du bassin par un satellite géostationnaire (mai 1998), seules 3 saisons cycloniques ont connu une situation similaire: 1998/1999, 2000/2001 et 2017/2018.



Toutefois en 2000/2001 et 2017/2018, une zone suspecte était suivie depuis la fin décembre et a atteint le stade de tempête tropicale sur les tous premiers jours de janvier (nuit du 02 au 03 janvier pour ANDO en 2001 et AVA en 2018). Il faut donc remonter à la saison 1998/1999 avec le baptême d'ALDA le 16 janvier 1999 pour retrouver un état des lieux similaire.



Bientôt des conditions plus favorables



Les spécialistes ajoutent que le baptême le plus tardif sur le bassin a eu lieu le 8 février 1998 avec ANACELLE. Toutefois, une dépression tropicale ayant évolué au mois de janvier dans le Canal du Mozambique avait été classée tempête tropicale a postériori, c’était le 21 janvier 1998.



Si la zone de convergence intertropicale fait encore pâle figure en ce 1er janvier (la photo satellite ci-dessus), il est toujours prévu que les conditions deviennent graduellement plus favorables à la formation des phénomènes cycloniques au cours du mois de janvier, notamment sur la moitié Ouest du bassin (Ouest de 70°E). Il est donc important de rester mobiliser face au risque cyclonique ! prévient la station du Chaudron.