A la Une . "Il faut que chaque individu s'attaquant à un policier sache qu'il ira en prison" Unité SGP Police a initié un mouvement national, devant tous les commissariats de France pour dire "stop aux agressions contre les policiers".

Qui aujourd’hui accepterait d’aller travailler sans savoir s'il va rentrer chez lui vivant le soir? C’est en tous cas la question que se posent les policiers mobilisés, comme partout en France, au commissariat Malartic ce matin. Ils ont cessé toute activité à midi pile.



La Réunion n’est malheureusement pas épargnée par la violence à l’encontre des représentants des forces de l’ordre avec dix blessés par mois. "On est loin de la carte postale idyllique" disent les policiers.



Aujourd’hui ils font appel aux élus et au gouvernement, demandant la protection des policiers pour qu’ils puissent assurer leur mission de protection des citoyens.



"Redonner au policier ses lettres de noblesse"



"100.500 policiers blessés chaque jour, c’est inacceptable. Nous avons souhaité nous réunir ici pour dire haut et fort que nous n’acceptons plus d’être insultés, d’être violentés, d’être tabassés ou qu’on porte atteinte à notre vie sans réagir" explique Gilles Clain, Secrétaire délégué syndicat SGP/FO Police.



"Concrètement, on demande à notre ministère d’exercer sa protection envers ses fonctionnaires, il a l’obligation de nous protéger et il serait temps qu’il le fasse. Nous demandons aussi à redonner au policier ses lettres de noblesse, à renforcer notre statut.



Il faut que chaque individu qui s’attaque à un policier sache qu’il ira en prison, et qu’il y restera pour longtemps" conclut Gilles Clain.



Le secrétaire national SGP Police a déjà été reçu hier par le Ministère de l’Intérieur et il sera reçu cet après-midi avec toutes les organisations syndicales. "On ne s’interdit aucune manifestation, aucun rassemblement. On veut des résultats, on en a raz-le-bol des paroles, nous ce qu’on veut ce sont des preuves" conclut l’intersyndicale.

