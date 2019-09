Un homme de 56 ans, SDF, comparaissait cette après-midi au tribunal de Champ Fleuri pour des faits d'attouchements sexuels sur mineur de 15 ans ainsi que sur une jeune fille de 17 ans. Par deux fois, l'homme, visiblement en état d'ébriété, a profité des transports en commun pour sévir sur les deux jeunes filles.



À quelques jours d'intervalle, il touche la première à l'entrejambe par trois fois, qui finira par crier "Monsieur vous arrêtez, ça suffit maintenant". La seconde subit des caresses forcées allant des mollets jusqu'au haut de ses cuisses et se réfugie au fond du bus pour lui échapper. Très marquées par ces événements, les deux jeunes filles étaient rentrées en pleurs chez elles. Les parents avaient aussitôt déposé plainte contre l'agresseur. Quelque temps après les faits, elles revoient toutes les deux l'agresseur et prennent une photo de lui. Les clichés sont donnés aux forces de l'ordre qui identifie l'homme et l'interpelle.



"C'est un coup monté, j'ai jamais fait un truc comme ça", dit simplement le prévenu à la barre. Véritablement marqué par des problèmes mentaux liés à une absorption permanente d'alcool, l'analyse psychologique mettra en avant un "intellect" limité et une défaillance importante de sa mémoire. La procureure, qui estime qu'il s'agit de gestes graves, répétés, caractérisant une agression sexuelle, requiert 16 mois de prison, dont 10 avec sursis ainsi qu'une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (fijais) assortis d'un maintien en détention.



"Il s'agit certes d'un SDF mais il faut qu'il soit soigné et non hébergé à Domenjod", insiste la défense du prévenu. Le tribunal le condamne à 16 mois de prison dont 8 avec sursis, prononce le maintien en détention ainsi que l'inscription au fijais.