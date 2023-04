La grande Une “Il faut peut-être en tuer” : Les propos chocs d'un élu mahorais

Invité sur le plateau de Mayotte La Première ce lundi soir, pour s’exprimer à propos de l’opération Wuambushu, Salime Mdéré, premier vice-président du conseil départemental, n’a pas hésité à qualifier les personnes en situations illégales de “terroristes”, avant d’ajouter : “à un moment il faut peut-être en tuer”. Une sortie symbole d’une montée inquiétante d’une rhétorique anti-comorienne. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 09:35





Il y a encore quelques semaines, la députée Estelle Youssouffa appelait les associations de protection des droits de l’Homme à “regarder ailleurs” durant l’opération Wuambushu. Hier soir, le député mahorais Mansour Kamardine faisait parvenir un communiqué appelant les collectivités à voter des motions de soutien à l’opération policière. “Ceux qui s’opposent au retour de la sérénité publique à Mayotte et les artificiers du chaos 'droitdelhommistes' doivent être mis en échec”, demande le parlementaire.

Vidéo - L’opération Wuambushu démarre avec les "opérations de sécurisation"



“On ne peut pas dire cela sur une télévision publique”



Plus tôt dans la soirée, Salime Mdéré, premier vice-président du conseil départemental, qualifiait les bandes de jeunes de “terroristes” avant d’ajouter sans broncher qu’il faudrait “peut-être en tuer”. Si la journaliste en plateau réagit aussitôt, cette nouvelle sortie montre une escalade de plus en plus perceptible autour de la question migratoire.



Nouveau symbole de cette déshumanisation des personnes en situation irrégulière, le fait que cette opération laissera sans doute beaucoup de mineurs isolés à Mayotte ne semble pas beaucoup occuper l’espace médiatique. Wuambushu : L'association Droit au logement dénonce une opération "anti-pauvres"

Des nouvelles de l'opération "Wuambushu" à Mayotte.

En direct sur la télévision publique, le Vice-président du Conseil départemental de Mayotte, Salime Mdere, qualifie les jeunes Comoriens de "terroristes" et affirme dans le plus grand des calmes : « Il faut peut-être en tuer » pic.twitter.com/clVMzzmXch

— Oui d'accord (@OuidaccordOK) April 24, 2023