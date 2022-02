"Il faut ouvrir le viaduc : rouv’ nout route !"

Le passage du cyclone Emnati a amené son cortège de grosses vagues et de pluies battantes. Et voilà, la route en corniche est à nouveau fermée. Et donc la galère pour des dizaines de milliers d’automobilistes réunionnais. C’est pourquoi je demande à nouveau l’ouverture immédiate des huit kilomètres de viaduc. Rien ne s’y oppose, les ingénieurs le disent et dénoncent un blocage politique et irresponsable. Réparer les fissures des quatre piles (sur quarante) et changer les 3% d’accropodes défectueux peut se faire en neutralisant une voie voire deux. Restent quatre voies utilisables de suite. Rouv’ nout route !



Jean Jacques Morel

Chef de file de l’Opposition à la Région Réunion