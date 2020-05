En ma qualité d’administré du Tampon, je me suis rendu hier à la CASUD pour un dossier. J’ai pris soin de téléphoner avant de m’y rendre pour vérifier que je serai reçu, on me confirme par téléphone que je peux venir sans problème. Quelle ne fut pas ma surprise en y arrivant de voir porte close, quelqu’un est venu me voir dehors pour me dire qu’il ne recevait pas de public parce que les agents n’avaient aucun moyen de protection ni pour eux ni pour le public qu’ils devaient recevoir. Ce n’est pas comme si on venait d’apprendre que le dé confinement était le 11 mai, et on va me faire croire qu’on n’a pas pris le temps d’au moins mettre une petite vitre sur un bureau ou au moins donner des masques au personnel. Ben il a fait quoi le Président de la CASUD pendant tout ce temps ? Protéger son personnel oui, et continuer la mission de service public alors ? Si le personnel est pas équipé c’est plutôt normal qu’ils ne reçoivent pas je les comprends parfaitement, mais quand on a des dossiers urgents à régler et qu’il nous faut un papier urgent de la CASUD , on fait comment ? On doit attendre jusqu’à quand ? Je les comprends ces braves gens, pas de protection, pas de réception !



Depuis le début de la pandémie et du confinement, des tas de gens sont en première ligne pour rendre le service public. En ouvrant la CASUD sans aucune protection, vous avez pris le risque de favoriser que le virus se propage.



Ce personnel doit risquer sa vie et celles de leurs proches, mais la nôtre aussi quand on y va et celles de nos proches parce que vous êtes incapable de leur fournir les moyens de protection nécessaires.



Il y a un vrai danger, pas de masque pour tout le monde, pas de sens de circulation à respecter, pas de protocole d’accueil si plusieurs administrés arrivent en même temps.



Il faut la mise à disposition immédiate de moyens de protection des agents en première ligne dans les collectivités, assurant les services essentiels et indispensables envers la population .



Le Ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que pour freiner la diffusion du virus, la mesure la plus simple et la plus efficace est d’appliquer et de faire appliquer immédiatement et partout sur le territoire tous les gestes barrières. Ça vous parle ?



De plus, il est rappelé chaque jour que, quelle que soit la couleur du département, il faut rester vigilant et continuer à respecter les gestes barrières



Peut-être auriez-vous du anticiper ce déconfinement, afficher sur votre site internet et à l’entrée de vos bureaux les nouvelles modalités d’accueil, demander aux gens de venir avec un masque et un stylo…



Il est de votre responsabilité, Monsieur le Président de la CASUD , de garantir la sécurité sanitaire du personnel en leur donnant des masques et des équipements de protection , comme n’importe quel employeur privé.



Dès lors qu’un employeur, pour ce qui concerne l’accueil des salariés ou un élu pour l’accueil du public, respecte et veille au bon respect des préconisations sanitaires et des règles de sécurité , la responsabilité ne peut être engagée à l’encontre de cet employeur et de cet élu.



A bon entendeur…