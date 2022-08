A la Une . Il faut être patient pour obtenir ses papiers d’identité

Il faut s’y prendre à l’avance pour obtenir ou renouveler passeport et carte d’identité. Le calvaire peut durer de longs mois alors que les vacances sont déjà là. Par NP - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 11:50





L’île de La Réunion n’est pas le seul département concerné. Les embouteillages de demandes de passeport et/ou de carte nationale d’identité touchent toute la France. Après deux ans de crise covid, dans un contexte de déplacements réglementés, la levée progressive ou l'assouplissement des restrictions de voyage incite aux déplacements. "Il y a aussi un effet mécanique de rattrapage pour toutes les demandes qui n’ont pas été effectuées en 2020 et 2021", explique le ministère de l'Intérieur.



Pour faire face à ces fortes augmentations des demandes de titres,



"Aucune indication de délai de délivrance ne peut être communiquée avec certitude"



A l’approche des vacances de l’hiver austral, la préfecture de La Réunion alertait cependant sur les délais rallongés. Des demandes déposées en mairie jusqu'aux titres produits dans l’Hexagone par le centre national, "aucune indication de délai de délivrance ne peut être communiquée avec certitude lors du dépôt de la demande. Toutefois, en ce moment, le délai moyen est d’environ 2 mois après enregistrement par la mairie", précisait l’administration d'Etat.



