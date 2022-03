Courrier des lecteurs Il faut assumer ses actes

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 10:56

La France et l'Europe ont décidé de se faire Hara Kiri pour sauver l'Ukraine... Les décideurs sont dans le secret des dieux ! Le peuple converti suit... abruti par les émotions. La note à payer sera lourde. 60% de l'activité touristique des pays méditerranéens sont liées à la présence de touristes étrangers ...les Villas de riches sont désertées de toute occupation... ainsi que les Palaces de Nice... Les professionnels font contre mauvaise fortune bon cœur mais jusqu'à quand ? La bombe à retardement pour des mécontentements qui intégreront l'augmentation du prix des carburants et des matières premières... L'aventure malheureuse ne fait que commencer. Joe Biden est rentré à N.Y.dans son pays protégé de tous ces désastres économiques à venir. La vieille Europe subit. Comme si ce n'était pas suffisant, les entreprises françaises Auchan par exemple, Total en autres, implantées en Ukraine comme en Russie prises pour cibles et accusées de traitres, dans des discours politiques pour ne pas jouer le jeu ...on arrive à se demander de quel côté se situe la pensée totalitaire.. NB. Le retrait de ses entreprises de Russie pour la plupart des fleurons de l'économie française fait courir le risque de voir ces entreprises tomber dans l'escarcelle de la Russie, pour désertion...ou abandon d'activités,les actifs revenant au pays d'accueil.. Du pain béni pour les Russes ! Avec la France, on s'est habitué à tout