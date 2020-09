Il faut annuler le Grand Raid

Notre département est classé zone rouge, la crise sanitaire s'aggrave, le virus circule maintenant, partout dans l'île, on commence à compter nos morts. Tous les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, sports, mariages, fêtes familiales, repas de baptêmes et communions sont au strict minimum, voire même annulés ou repoussés.



Et là on vient raconter aux Réunionnais qu'il est important que le grand raid et le Sakifo soient maintenus, des rassemblements de plus de 10 000 personnes, et de toutes les nationalités.



C'est une décision dangereuse d'organiser un rassemblement d'une telle ampleur dans la situation sanitaire actuelle, IL FAUT ABSOLUMENT, ANNULER LE GRAND RAID.



Plus de 6000 personnes de toutes nationalités vont débarquer à la Réunion sans contrôle. Une contamination exponentielle est à craindre et nos hôpitaux ne pourront plus faire face, car la situation est déjà tendue 70/85 lits de réanimation pour 800 000, tous les RDV (sauf cas d'urgence) sont annulés, de plus le grand raid déplore chaque année son lot d'accidents sportif.



TOUTES LES INDICATIONS SONT DONC AU ROUGE, IL FAUT REPOUSSER CES MANIFESTATIONS.



Combien de morts encore cela va engendrer, combien de Réunionnais vont mourir à cause de ces manifestations ? La santé de 800 000 habitants doit passer avant la passion aussi respectueuse soit-elle ou les intérêts économiques de quelques individus.



Après l'ouverture prématurée de l'aéroport, la levée de la septaine obligatoire, le non-contrôle des voyageurs, on a contaminé nos enfants, nos écoles sont devenues des foyers du COVID19 et cela ne fait que commencer.



Va-t-on maintenant prendre la décision d'accélérer la contamination de 800 000 habitants avec ces 2 grandes manifestations ? On a vu à la télé le référent du grand raide qui préfère laisser au préfet cette lourde responsabilité, alors que s'il avait un peu de compassion pour les Réunionnais il aurait tout simplement annulé cette manifestation. Il préfère s'inquiéter du remboursement plutôt que la santé de la population, encore une histoire d'argent.



Va-t-on prendre aujourd'hui la décision de tuer délibérément par une contamination massive les autochtones ? Qui le fera ? Le préfet ? Les organisateurs ? L’ARS ? Qui va soutenir le grand raide ? La région ? Le département ? Les maires ? Est-ce que l’ARS a les moyens de tester les gens qui vont débarquer ? Beaucoup de question pour quelle réponse.