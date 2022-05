A la Une .. Il faudra "repasser" pour un juste prix et des cadeaux non sexistes !

Avant la fête des mères, c’est la valse des étiquettes dans les commerces qui rivalisent d'ingéniosité pour vous faire craquer ! Par LG - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 23:35

Vous faites attention aux prix "promo" et vous avez raison. Les tickets de caisse au prix erroné et toujours en votre défaveur, c'est de l'histoire ancienne. Les grandes surfaces testent désormais votre vigilance dans les rayons avec des prix promo qui méritent le détour. Quelle ne fut pas la surprise d’un client d’une grande surface du nord de l’île lorsqu’il est tombé sur cette étiquette renversante. Cher client, pour un juste prix, il faudra "repasser" !



On déplorera aussi, pour toujours semble-t-il, le choix d'un produit électroménager pour célébrer la fête des mères.