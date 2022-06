La grande Une Il fait transporter de la cocaïne à son dalon depuis la métropole sans le prévenir

Un Saint-Pierrois a été condamné à un an de prison pour avoir importé 100 grammes de cocaïne dans l’île. Il avait caché la drogue dans un paquet de chocolat qu’il avait confié à un ami en prétextant qu’il s’agissait d’un cadeau à remettre à sa mère. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 10:55

C’est un véritable calvaire qu’a vécu Romain* le 7 juillet 2020. De retour de métropole où il s’est rendu pour faire un don de moelle osseuse à son frère gravement malade, il est interpellé par la Police aux frontières (PAF). Les policiers vont retrouver 101g de cocaïne dans son sac. Il va donc être placé en retenue douanière puis en garde à vue durant près de 4 jours.



Il explique que le paquet de chocolat lui avait été confié par son ami Cyril* chez qui il logeait en métropole afin qu’il le remette à la mère de ce dernier. Apprenant que Romain a été interpellé, Cyril va se présenter à la gendarmerie en métropole pour avouer qu’il est le responsable.



Face aux juges, Cyril explique qu’il a manigancé ce stratagème car il a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants et qu’il avait été contrôlé par la douane lors de ses vacances précédentes. Le prévenu précise qu’il devait venir dans l’île dix jours après Romain et que la drogue était prévue pour s’amuser durant son séjour.



Si la quantité de cocaïne laisse penser à la préparation d’un trafic, Cyril va maintenir qu’il s’agit uniquement d’un usage personnel. La grande quantité de drogue, d’une valeur de 3000 euros, devait rester dans l’île où il avait prévu de venir se réinstaller quelques mois plus tard.



Me Bernard Von-Pine, qui représente Romain, rappelle la souffrance que la famille de son client a subie. Une douleur accentuée par le décès du frère de Romain, qui avait été interrogé alors même qu’il sortait d’une greffe. La robe noire demande donc que son client puisse se constituer partie civile et demande 10.000 euros pour le préjudice. En outre, il exige de lui rendre sa "virginité judiciaire" en effaçant toutes les empreintes et données collectées par la justice.



Une demande accordée par le tribunal qui condamne Cyril à un an de prison. Le montant de l’indemnisation doit être déterminé lors d’une audience sur intérêts civils qui se tiendra plus tard.



*Prénoms d'emprunt



