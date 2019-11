Il fait du scooter dans un bar, le serveur lui met 3 coups de couteau

Cette affaire, qui remonte au 4 novembre 2017, avait initialement été requalifiée de tentative de meurtre en violences avec arme. Philippe.G, avait ce jour-là, porté 3 coups de couteau à la victime.



Serveur dans un bar, le prévenu avait voulu arrêter un homme qui slalomait en scooter entre les tables du bar. Excédé, il l'avait menacé avec un couteau de cuisine et porté deux coups de face et un de dos au scootériste qui ne s'était pas laissé faire.



Alors qu'il sortait de prison quelques mois plus tôt, après 5 ans de détention, Philippe.G retournait en détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire le 24 avril 2018.



Philippe.G, 40 ans, comparaissait cet après-midi dans le cadre de l'audience de juge unique au tribunal de Champ-Fleuri. Mis en examen pour des faits de violences avec arme, en état de double récidive, il encourt une peine de 10 ans de prison. Or, lors d'une audience de juge unique, la magistrate ne peut prononcer de peine excédant 5 ans. Le ministère public, ayant visiblement l'intention de requérir une peine supérieure, a demandé le renvoi de l'affaire en audience collégiale.



À la demande du parquet, la juge a décidé de renvoyer l'affaire au 21 février 2020. Philippe.G est maintenu sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience. Il risque maintenant 10 ans de prison.