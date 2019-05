Il fait Paris/Bordeaux en voiturette à 50 km/h, sans pouvoir éteindre son moteur

Le 8 mai dernier, les gendarmes d'Indre et Loire ont eu à gérer une affaire particulièrement insolite: un homme d'une cinquantaine d'années roulait en voiturette sur l'autoroute A10. Si l'histoire prête à rire, elle aurait pu mal finir, car le véhicule, interdit sur autoroute, n'atteint pas plus de 50 km/h, ce qui se révèle très dangereux sur une autoroute limitée à 130 km/h.



Avertis de sa présence, les motards de gendarmerie l'ont retrouvé sans problème, l'intimant de stopper sa course (lente). Problème: impossible d'éteindre le moteur, tant la voiturette achetée d'occasion à Paris était en piteux état. Le conducteur a dû poursuivre sa route jusqu'à vider son réservoir et tomber en panne sèche.



Le cinquantenaire a expliqué avoir acheté sa voiturette à Paris, et la ramener chez lui à Bordeaux. Il s'est fait verbaliser pour circulation sur autoroute avec un véhicule interdit et pour défaut d’assurance, car, cerise sur le gâteau, il n'avait pas assuré sa caisse à savon.