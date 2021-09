Il extorque son codétenu : 3 ans de prison

C’est une audience plutôt rare qui s’est déroulée au tribunal de Saint-Pierre hier. Rare, car il est peu fréquent qu’un détenu s’adresse au procureur pour des faits se déroulant au sein d’une prison. C’est pourtant ce qu’a fait la victime dans ce dossier jugé en appel.



En première instance, Jean-Valérie SS a été condamné à 1 an et demi de prison pour avoir extorqué son codétenu. Il lui réclamait 150€ pour avoir utilisé son téléphone à trois reprises. Une somme dont la femme de la victime s’était déjà acquittée auprès d’un ami du prévenu.



L’accusé, mis en cause dans l’assassinat de l’éleveur de cabris à Saint-André en novembre 2019, compte 21 condamnations à son casier judiciaire. Il a assuré à la barre que c’est le plaignant qui tente de l’escroquer. Un argument que n’a pas retenu la cour. Jean-Valérie SS écope de trois ans de prison, soit le double de la peine prononcée en première instance.