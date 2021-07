A la Une . "Il existe une probabilité faible de chutes de neige"

La pluie a déjà fait son apparition dans certaines régions de l’île et le froid est de plus en plus présent. Des conditions favorables à la chutes de neige sur les plus hauts sommets de l’île ? Par PB - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 17:19

Les conditions météorologiques ont commencé à se dégrader ce mardi sur une partie de l’île. Météo France prévoit qu’un "vrai temps d’hiver" s’installe sur La Réunion dans les jours à venir jusqu’à une amélioration samedi.



Du froid, de la pluie, et du vent… Dans ce contexte, "il existe une probabilité faible de chutes de neige", confirme Jacques Ecormier. Les plus hauts sommets pourraient être concernés. Pour le chef prévisionniste de Météo France, le givre sur le Piton des Neiges et le Grand Bénard est davantage attendu cette nuit et la nuit prochaine.



Les températures ne dépasseront pas 1 à 2 C°, et sous l’action des rafales de vent de 70 à 80km/h dans les hauts et sur la région du volcan, les températures ressenties seront de l’ordre de - 4 à - 5 C°.



"Demain, la journée sera maussade et venteuse. Le ciel sera nuageux également dans l’ouest", indique Jacques Ecormier. "Sous un ciel très pris", les chances d’apercevoir le Piton des Neiges sous un manteau blanc m’amenuisent encore davantage.



Sur le littoral, une houle très forte devrait déferler sur les côtes est et sud-est.



Le temps devrait s’améliorer à compter de vendredi et le soleil faire son retour ce week-end.





Publicité Publicité