A la Une . "Il est vraiment très nul" : Quand Gérard Larcher se paie Jean-François Carenco

Après être intervenu au Sénat, Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, a été la cible de moqueries de la part du président et du secrétaire général du Sénat. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 09:53

Si ce genre de situation doit être quotidienne au sein des deux hémicycles, il n'est par contre rare d'avoir des vidéos de ce genre de séquences. Particulièrement lorsque ces blagues arrivent du plateau, l'équivalent au Sénat du perchoir.



Lors d'une séance de questions au gouvernement, Jean-François Carenco était présent pour représenter son ministre de tutelle, Gérald Darmanin. Le ministre des Outre-mer a répondu à la question de la sénatrice LR Elsa Schalck sur l'installation illicite des gens du voyage.



"L'intention du gouvernement est bien d'avancer sur les deux aspects : offrir les conditions d'un meilleur accueil et réprimer plus efficacement les installations illicites. La vie est ainsi faite que ce n'est jamais simple" a lancé le ministre pour conclure sa prise de parole.



C'est le Canard Enchaîné qui va découvrir la séquence suivante. Gérard Larcher va se tourner en direction d'Éric Tavernier, le secrétaire général du Sénat. Le deuxième personnage de l'État va alors lâcher un cinglant "Il est vraiment très nul, hein". Ce à quoi son interlocuteur va lui répondre : "Il s'est surpassé, là !"



L'affront pour le ministre des Outre-mer n'est pas fini puisque, contacté par le Huffington Post, l'entourage du président du Sénat va assumer ses propos. "Il a eu la réponse d'un président du Sénat quand il considère que la réponse d'un membre du gouvernement n'est pas à la hauteur de la question posée par un parlementaire aux QAG (questions aux gouvernement, ndlr). Rien de personnel !" indique-t-on.

