Il est urgent de tourner la page Didier Robert. 8 années d'amateurisme ça suffit ! Il y va de l'avenir de la Réunion, de celui de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants.



Son manque de vision pour le développement de notre territoire vient d'éclater au grand jour.



Et le fait qu’il ait revêtu un gilet jaune le temps d'une réunion, loin de signifier qu’il se rallie à la cause, n’est rien d’autre qu’un retournement de veste dont il a le secret. (Rappelons-nous les élections présidentielles, fillonniste pour les primaires, puis sarkozyste, puis re-fillonniste, puis macronniste).



Avec lui depuis 8 ans, c’est "mon péï bato fou, oussa Robert i rale a nou !".



C’est une route à plusieurs milliards d’euros que nous allons payer, alors que notre pouvoir d’achat ne cesse de dégringoler.



C’est aussi un développement touristique en berne, une formation quasi inexistante.



Demain, nous ne mangerons pas mieux, nous ne travaillerons pas davantage, nous ne serons pas mieux logés, nos enfants ne seront pas mieux formés pour travailler ici dans leur pays, nos gramouns ne seront pas mieux soignés et en meilleure santé avec une nouvelle route du littoral.



Ce que Robert propose n’est pas à la hauteur de la situation sociale, économique et humaine de la Réunion.



Il suffit que nos familles, celles des 350 000 réunionnais qui vivent sous le seuil de pauvreté, soient contraintes de se battre pour survivre.



Et à ceux qui brandissent les billets d’avion de la continuité territoriale, comme argument pro-Robert, j’ai envie de dire que ce n’est pas avec ça qu’on achète le silence des Réunionnais, leur fierté et leur dignité.



Non ce n’est pas en co-finançant le voyage des habitants loin de leur pays qu’on les rend aveugles et sourds à la gravité de leur situation.



Didier Robert pensait augmenter son salaire, augmenter les taxes sur les carburants, sur le gaz avec la bénédiction des Réunionnais. En gilets jaunes, ces derniers lui ont démontré, ainsi qu’aux politiques de tout bord qu’ils n’étaient pas dupes.



A leur manière, et au final avec lucidité et responsabilité, les habitants de la Réunion écrivent aujourd’hui une nouvelle page de leur histoire, confirmant leur capacité à prendre leur destin en mains.



Jean Artanch