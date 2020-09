Communiqué "Il est urgent de réanimer la culture !" : Le CCEE réclame un plan de relance

Le CCEE (Conseil de la culture, de l'éduction et de l'environnement ) demande une mobilisation des acteurs institutionnels en faveur des acteurs culturels de La Réunion dans ce contexte de crise Covid. Le communiqué :

Cette année 2020 a vu plonger la vie culturelle de La Réunion dans un coma dont elle ne sortira qu’au prix de l’administration de soins intensifs d’une part, et de reconnaissance en tant que pilier de résistance et de résilience d’autre part.



L’épidémie de la COVID 19 a mis un coup d’arrêt brutal à l’ensemble de l’activité culturelle de l’île. « Sentiment d’abandon », « désolation », « colère qui monte » : les professionnels de la culture sont à bout et s’inquiètent de leur avenir, d’autant que nous vivons une rentrée marquée par une recrudescence des cas de contamination par le virus, avec des mesures de précaution renforcées.



Les travailleurs de ces secteurs, qui souffrent souvent déjà de situations précaires pourraient rester plusieurs mois sans aucuns revenus. En première ligne de ce désastre, tout le microcosme des forces vives culturelles de notre île : les auteurs, les artistes, les travailleurs indépendants, les intermittents du spectacle. Ils subissent à court et moyen terme l’annulation, ou dans le meilleur des cas, le report incertain, des spectacles, des concerts, des commandes, des achats, des résidences d’artistes, des ateliers et rencontres avec le public.



Si à l’issue de la période de confinement, la quasi-totalité de l’activité économique a pu, non sans difficulté, reprendre et même si certains secteurs ont su tirer profit de la situation, les mesures imposées aujourd’hui ne permettent pas aux salles de diffusion de proposer une programmation qui puisse accompagner la vie artistique de notre territoire. Nombre d’entre elles poursuivent vaille que vaille leurs missions de soutien aux artistes et d’accueil du public, en adaptant les formes des spectacles et des concerts présentés, avec des jauges réduites. D’autres, ont opté pour des retransmissions sur internet et l’utilisation des réseaux sociaux.



Il faut également considérer les artistes ou compagnies qui se produisent, souvent avec l’appui des communes ou des associations, dans les espaces extérieurs ou des lieux sommairement aménagés, avec une volonté de se rapprocher du public qui ne se rend pas dans les salles. Ceux-là doivent aussi redoubler d’imagination pour adapter leur création aux conditions de diffusion parfois improbables. Toutes ces initiatives doivent être vivement saluées, d’autant que ces derniers ne seront pas concernés par les dispositions et mesures prises par le gouvernement qui, au regard de la situation, ne suffiront pas, loin s’en faut, à empêcher l’hécatombe annoncée.



Des mesures d’urgence doivent être prises et elles passent par une augmentation significative des budgets alloués à la Culture de la part des collectivités les plus actives envers le secteur culturel et en particulier de la Région.



Nous appelons donc à une grande et forte mobilisation de l’ensemble des institutions, des collectivités, des partenaires publics ou privés pour un plan de relance concerté afin que la vie culturelle, indissociable de la vie démocratique, se relève et continue à nous élever.