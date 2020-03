Il est temps de revoir les choses...

De façon pragmatique, une entreprise qui était déjà en difficulté avant l’épisode COVID19 ne peut valablement profiter du Prêt Garanti par l’Etat (PGE).

Il est donc nécessaire que les banques analysent les situations au cas par cas.



D’autre part, les entreprises qui disposent d’une trésorerie confortable car bien gérées doivent laisser en priorité celles qui sont en situation délicate présenter leur dossier pour le PGE.

Entre opportunisme et solidarité, il va falloir choisir.



Je pense sincèrement que cette crise aura le mérite de faire le ménage, les entreprises et les business modèles (BM) non viables ou inexistants vont disparaître.

Ça peut paraître dur mais j’ai longuement réfléchi ces derniers jours et j’arrive à cette conclusion que je partage avec vous.



Donc NON, tout le monde n’aura pas le PGE, tout le monde ne s’en sortira pas. Mais prenons le temps de réfléchir à nos BM (individuellement puis certainement collectivement) pour préparer le monde de demain, l’environnement économique de l’après crise.



Car plus rien ne sera comme avant... et quels bénéfices aurions nous à poursuivre dans un modèle qui nous montre aujourd’hui ses limites ?

Nous avons tout à bâtir ensemble aujourd’hui pour demain.



Je m’interroge, je vous interroge, quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à se ruer sur le PGE ? Pourquoi s’endetter et être encore plus à la merci des banques ? Pourquoi ?



Si vraiment l’Etat veut compenser nos pertes, alors il faut un effacement des dettes fiscales et sociales durant la période de crise sanitaire, il faut une subvention à hauteur du CA perdu. Mais pas de report des différentes échéances pour que la corde autour du cou des entrepreneurs soit encore plus épaisse !!!

Pas encore un nouveau prêt qui va nous mettre à genoux devant les financiers !!!



Je vous le dis et j’insiste sur mes propos, nous devons lutter pour faire bouger le modèle économique afin de laisser un monde nouveau et pleins de promesses à nos générations futures !



MAMODALY Mamodraza, un entrepreneur engagé...



Voici mes quelques réflexions... je vous laisse réagir !