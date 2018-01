Il est juste au-dessus de la limite ...de la prison ferme

Un Bénédictin de 32 ans dormira en prison ce soir à cause de quelques bières de trop. Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces de l’ordre remarquent le phare défectueux d’un fourgon Peugeot à Saint-Benoît. Lors du contrôle, aucun permis, et un résultat d’alcoolémie positif : 0,43 mg par litre d’air expiré, soit 0,03 mg au dessus de la limite pour un délit.



Il aurait bu deux ou trois bières à Bras Panon avant de prendre la route avec un ami propriétaire du fourgon. Il remarque que son ami, le conducteur, est bien plus alcoolisé que lui et décide de prendre le volant. "J’avais pas le choix", affirme-t-il devant le tribunal correctionnel.



La procureure, Valérie Mascarin, répond : "Je pense qu’il serait temps, enfin, d’arrêter les mauvais choix". En effet, son casier judiciaire compte sept condamnations entre 2007 et 2015 : conduite sans assurance, tentative de vol, vol et dégradation, violences aggravées… et deux peines de prison ferme. Ayant perdu son permis pour les mêmes faits une première fois, il le repasse, puis le perd une deuxième.



Des erreurs de jeunesse ? La description du prévenu livrée par son avocate Emeline K/Bidi ne suffira pas. Le "bon père de famille" avec sa jeune concubine, leur petit garçon et son père âgé et alcoolique à charge, risque de perdre son emploi s’il est emprisonné. Il a aussi "toujours réglé ses dettes et respecté ses peines".



Mais direction la prison dès aujourd’hui pour purger une peine de 3 mois.