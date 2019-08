Il est interpellé après avoir enlevé un groupe électrogène du SDIS

Début juillet, le Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion déposait plainte pour le vol avec effraction d’un groupe électrogène.



Dès lors, l’enquête était confiée au groupe des atteintes aux biens de la Brigade de Sûreté Urbaine de la Circonscription de Sécurité Publique du Port.



Un méticuleux travail de visionnage des images de vidéosurveillance a permis de repérer un camion-plateau présent sur les lieux des faits et d’identifier son propriétaire.



Convoqué, le chauffeur du camion a été entendu. Il a expliqué avoir procédé à l’enlèvement du groupe électrogène à la demande d’une tierce personne. Localisée et identifiée, celle-ci a été interpellée.



Placé en garde à vue, le mis en cause, commanditaire du vol, a reconnu sans équivoque les faits.



Le groupe électrogène a été restitué au SDIS et le mis en cause fait l’objet de poursuites judiciaires.