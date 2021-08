La grande Une Il est entré dans le CHU et a eu une altercation dans un centre de vaccination, Teddy Alamèle s'explique

Teddy Alamèle a la parole. Il était de l’expédition menée dans les couloirs du CHU de La Réunion à la recherche de lits vides mais aussi de la prise de bec dans un centre de vaccination 48 heures plus tard. C'était il y a une semaine. "Si vous me faites la démonstration qu’il n’y a rien de nocif, devant vous je me fais injecter le vaccin !", avait lancé Pascal Papou, l'homme qui l'accompagnait le dimanche 8 août, à l’adresse de la responsable du centre de vaccination de Saint-André, rappelle-t-il devant notre caméra pour tenter de prouver qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions.

Il revient point par point sur le déroulement des deux événements qui lui valent des soucis judiciaires. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 10:08

Ses expéditions filmées dans le CHU de Bellepierre à la recherche de lits de réanimation vides et son altercation avec une responsable de centre de vaccination à Saint-André deux jours plus tard ont beaucoup fait parler.



Teddy Alamèle est l’un des participants à ces actions. Des actions lancées selon lui pour obtenir des réponses aux nombreuses questions que lui, ses acolytes et beaucoup d’autres personnes rétives au vaccin se posent.



Dans les studios de Zinfos974, Teddy Alamèle revient longuement sur les deux épisodes qui lui valent soit des critiques soit des messages de sympathie sans oublier... une convocation judiciaire.



Sur un ton posé hérité de ses séances de méditation qu'il affectionne, le psychologue clinicien profite de cette nouvelle fenêtre médiatique pour réitérer sa demande de réponses sur les zones de doute autour du vaccin contre la Covid-19.



