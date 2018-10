"Il est encore temps": Des milliers de personnes dans les rues pour le climat

Ce samedi 13 octobre a été rythmé par de nombreuses marches et manifestations, et ce, aux quatre coins de la France. Même à La Réunion, les manifestants et préservateurs du climat ont répondu présent à cette journée nationale."Marchons ensemble pour notre belle île, marchons ensemble pour notre climat, marchons ensemble pour que notre planète aille mieux", et c'est ce qu'on fait les nombreux Réunionnais hier après-midi à Saint-Paul.Plus de 120 000 citoyens sont descendus dans les rues de près de 86 villes à travers la France. Qu'importent les kilomètres qui les séparent, les Français semblent solidaires pour soutenir leur planète car "il est encore temps".Pour rappel, le rapport du GIEC du 8 octobre dernier a prouvé la gravité de la situation et tiré la sonnette d'alarme. Mais il a également démontré qu'il est aussi qu'il encore temps de limiter le réchauffement sous la barre des 1,5°C. Selon les experts, cet objectif n'est pas impossible. Il demande seulement de réels changements, comme des réductions d'émissions drastiques dans tous les secteurs.