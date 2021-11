A la Une . Il est contrôlé à 2,64 g sans casque ni assurance

Un jeune homme de 24 ans comparaissait ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines habitudes ont la dent dure ! Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 08:10

André B, 24 ans, circule à scooter lorsqu'il est soumis à une contrôle de sécurité routière le 14 novembre dernier à Saint-Paul. S'il s'arrête et obtempère sans aucune difficulté, les gendarmes se rendent vite compte qu'il n'est pas dans son état normal. Il tient des propos incohérents mais surtout, les militaires doivent le tenir car il ne tient pas debout. Il souffle dans le test et le résultat est sans appel : 2,64 g/l d'alcool dans le sang ! Sans assurance ni carte grise, il est placé en garde à vue.



Ce vendredi, il est présenté en comparution immédiate eu égard aux 17 mentions de son casier judiciaire. Il est sorti de détention en septembre dernier. "Vous avez un casier multicartes" indique la présidente à la lecture du dossier. "C'est un danger sur la route ! Il n'a pas de BSR, pas de casque et un sursis sur la tête" assène la procureure qui requiert une peine de 18 mois de prison avec maintien en détention et la révocation de ce qui protégeait sans doute sa tête, le sursis !



"Sa situation est triste car il a déjà été incarcéré. Il est isolé socialement et une augmentation du quantum n'est pas la solution. Il vient de la Saline les Hauts, c'est le seul endroit de l'île qui est un bar à ciel ouvert ! Il est en perdition, il faut l'aider, le soigner" plaide la défense qui demande une peine plus juste. André B. peut remercier son avocat.



Il est condamné à 10 mois de prison avec maintien en détention - pas de révocation de sursis - et 100 euros d'amende. Le scooter lui est confisqué.



