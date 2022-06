A la Une . Il est condamné pour avoir imposé un cunnilingus à sa femme

Un Saint-Joséphois a été jugé pour avoir imposé un acte sexuel à sa femme. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 17:40

Le 30 janvier dernier, Alain* a passé la soirée à boire du rhum et de la bière. Le soir venu, il souhaite avoir un rapport avec sa femme. Celle-ci accepte et il se met à lui pratiquer un acte buccogénital. Une fois terminé, il veut recommencer, mais Sophie* refuse. Alain va alors se mettre en rage.



"Ferme ta gueule", lui lance-t-il avant de lui mettre une gifle et de reprendre son acte sexuel. Lorsqu’il a fini, il sort de la chambre pour aller boire. Sophie, qui n’avait pas crié pour ne pas réveiller sa fille, sort également. Alain va alors lui mettre un coup de poing dans l’épaule. Le bruit va faire sortir leur fille de sa chambre et celle-ci s'interpose. La mère ira dormir dans la chambre de sa fille, sans lui expliquer la vraie teneur des évènements.



Le lendemain, Sophie quitte le domicile pour aller se réfugier chez sa sœur. Quelques jours plus tard, Alain se présente là où se trouve Sophie et menace de faire "un carnage". Ce sont les deux filles et la sœur de la victime qui doivent s’interposer. La mère de famille va alors porter plainte. À l’audience, la victime explique que les mêmes faits s’étaient produits il y a 2 ans, mais elle n’avait pas donné de suite judiciaire.

Il reconnaît les faits



Interrogé sur les faits, Alain reconnaît tout. "Les mots ont dépassé ma pensée", assure-t-il concernant les menaces. Il a beaucoup plus de mal à expliquer les raisons qui l’ont poussé à agresser sexuellement son épouse.



"C’est triste d’avoir à être convoqué en comparution immédiate pour comprendre que quand c’est non, c’est non", souligne la procureure. La parquetière insiste sur la gravité des faits, mais elle rappelle cependant que l’absence d’antécédent judiciaire joue en sa faveur. C’est pourquoi elle requiert une peine de 30 mois de prison avec sursis.



"Le tribunal est là pour redonner de la dignité aux deux. Ce qui s’est passé est un dérapage en 20 ans de mariage. Il apparaît comme un monstre, alors que ce n’est que l’erreur d’un soir dont il ne comprend pas les raisons. Il a compris maintenant, reconnaît les faits et veut les assumer", assure Me Sameïdha Mardaye, qui demande à ce que son client ne soit pas condamné à de la prison ferme.



Invité à s’exprimer à la barre une dernière fois, Alain va s’excuser en pleurs auprès de sa femme et de ses filles. Le tribunal le condamne à une peine de 12 mois de prison avec sursis. Il a également une obligation de soin et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.



*Prénoms d'emprunt



